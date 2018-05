Grupul Financiar Banca Transilvania, acord cu Autonom pentru vanzarea BT Operational Leasing

Comunicat de presa

Grupul Financiar Banca Transilvania si Autonom anunta incheierea acordului de vanzare-cumparare a 100% din actiunile BT Operational Leasing (BTOL). In urma acestui acord, BT iese dintr-un domeniu care reprezinta o nisa secundara pentru businessul sau, iar Autonom ajunge la 500 de angajati, circa 5.000 de clienti corporate si un parc auto de peste 8.000 de autovehicule.

Pe de alta parte, Banca Transilvania si Autonom vor pune bazele unui parteneriat prin care clientii BT vor avea acces la un pachet extins de servicii de mobilitate, care cuprinde leasing operational, management de flote, asistenta rutiera, inchirieri auto si inchirieri auto cu sofer.

„Ne bucuram ca am reusit sa crestem businessul intr-o nisa dificila, leasingul operational. BT Operational Leasing a devenit unul dintre principalii jucatori ai pietei locale de leasing operational si administrare a flotelor auto. Avem incredere ca businessul se va dezvolta si mai bine datorita competentelor companiei Autonom”, a declarat Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

„Aceasta tranzactie arata ca se pot construi afaceri locale sustenabile. Suntem onorati sa avem acest parteneriat cu cel mai important grup financiar romanesc, Grupul Banca Transilvania. Vom munci cu pasiune in continuare pentru a oferi servicii inovatoare si de incredere clientilor nostri locali si internationali”, a completat Dan Stefan, Managing Partner, Autonom.

Tranzactia, a carei finalizare tranzactiei este estimata pentru anul acesta, dupa primirea aprobarii Consiliului Concurentei, a fost intermediata de BT Capital Partners, divizia de investment banking a Grupului Financiar Banca Transilvania si membru exclusiv in Romania al Oaklins si de Wolf Theiss de partea BT Investment, respectiv de RTPR Allen & Overy de partea Autonom.

Banca Transilvania & Autonom

Despre BT Operational Leasing

BT Operational Leasing a fost fondata in anul 2001, iar in 2006 a devenit parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, dupa ce BT Investments a achizitionat 51% din capitalul social al companiei. In 2012 si 2013 Grupul BT si-a majorat la 95% participatia la BT Operational Leasing si a inceput dezvoltarea sustenabila a companiei. Compania a inregistrat o crestere de 7 ori a flotei in ultimii 6 ani, ajungand in 2017 la peste 3.000 masini administrate si o cifra de afaceri de peste 15 milioane de euro.

Despre Autonom

Autonom este liderul pietei de inchirieri auto din Romania. Infiintata in anul 2006, a dezvoltat singura retea de mobilitate din Romania, cu servicii de inchirieri de masini, leasing operational, transferuri cu sofer, fleet management, in cadrul unei retele nationale unice: 45 de agentii in 35 de orase din Romania, Ungaria si Serbia. Cifra de afaceri a Grupului Autonom a fost de 27 milioane de euro in 2017.