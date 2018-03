Rebrandingul BT, desemnat unul dintre cele mai eficiente transformari de brand la nivel mondial, conform topului 2018 REBRAND 100 Global Awards

Comunicat de presa

Rebrandingul Bancii Transilvania a fost desemnat unul dintre cele mai eficiente transformari de brand la nivel mondial, conform topului 2018 REBRAND 100® Global Awards. Din juriu au facut parte antreprenori, strategi de brand si designeri.

Noua identitate de brand a fost lansata in 2016 si realizata in colaborare cu Brandient, companie romaneasca dedicata consultantei in strategie si design de brand. Rebrandingul a cuprins mai multe etape: audit, redesenarea identitatii vizuale, trasarea strategiei de brand si de comunicare, respectiv implementarea, etapa care este in derulare atat la nivelul bancii, cat si al companiilor Grupului Financiar Banca Transilvania.