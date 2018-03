Omer Tetik, Directorul General BT, desemnat Business Leader Of The Year de catre Business Review

Comunicat de presa

Omer Tetik, Directorul General BT, a fost desemnat Business Leader Of The Year de catre publicatia Business Review, prima revista de business in limba engleza dedicata expatilor si oamenilor de afaceri din Romania. Premiul a fost acordat in cadrul evenimentului Business Review Awards Gala 2018, organizat in Bucuresti, in 5 martie a.c.

Este pentru a doua oara cand Omer Tetik primeste acest titlu.

Au fost peste 140 de nominalizari si 60 de finalisti la cele 11 categorii, iar distinctiile au fost acordate celor mai dinamici antreprenori, executivi si companii care au continuat sa inoveze si sa aduca noi produse si servicii pe piata in 2017. La eveniment au participat peste 200 de reprezentanti ai mediului de afaceri din Romania, antreprenori, si directori ale celor mai importante institutii financiare.